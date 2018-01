Serie A Roma, Ferrero su Schick: «È giovane e serve pazienza»

Il presidente della Sampdoria: «Il ragazzo va aspettato. Il mercato? La Juve non mi ha chiesto nessuno» twitta

ROMA - Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è tornato a parlare di Patrick Schick. L'attaccante non sta esplodendo alla Roma, nonostante gli oltre 40 milioni spesi dal club giallorosso per acquistarlo. Il motivo? "Perché è un ragazzo giovane - sostiene il patron blucerchiato - va aspettato e bisogna avere pazienza". Il numero uno della Samp, uscendo dalla sede romana della Regione Liguria dopo un incontro con il governatore Toti, ha parlato anche di Juventus e di mercato: "La Juve non mi ha chiesto nessun giocatore e neanche la Roma".

