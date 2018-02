Roma, Nainggolan giura amore eterno: «Firmerei a vita. Ci manca Totti»

ROMA - Radja Nainggolan è sempre più innamorato della Roma e non fa mistero di voler chiudere la sua carriera in giallorosso. Sembra ormai un lontano ricordo l'amarezza per l'esclusione con l'Atalanta in seguito alla bufera generata dal suo video di Capodanno. Il centrocampista belga giura eterna fedeltà smentendo implicitamente anche le sue velleità di sbarcare in Cina: «Qui a Roma sto benissimo, non vedo il motivo per cui dovrei andar via - ha dichiarato durante la puntata di "I signori del gol" di Sky Sport 1 -. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in questi casi neanche tutti i soldi ti possono far cambiare idea. Potrei firmare a vita per la Roma, anche perché ho rinunciato a tante squadre. A meno che la società un giorno decida di cacciarmi. In questo momento sono felice qui e l’importante per me è essere felice».

NOSTALGIA TOTTI - L'assenza di Totti è stata pesante per lo spogliatoio: «Lui era un giocatore importante a livello mondiale, ovunque andasse la gente urlava sempre "Totti! Totti!": penso che abbia guadagnato il rispetto sul campo per il campione che era. Quando si è ritirato, tutta la gente allo stadio era commossa ed era soltanto per quello che lui ha dimostrato in campo. Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perché ha smesso, ma anche bello perché l’hanno seguito in tutto il mondo. È una persona molto importante per me, anche per il ruolo che ha oggi. Dentro lo spogliatoio un po' manca, anche soltanto per il personaggio, la persona, il nome, perché rappresenta Roma. All’inizio, soprattutto, era un po' particolare e difficile. Però, adesso, ha questo nuovo ruolo e viene spesso negli spogliatoi, cerca di essere presente. Penso che lui sia tranquillo, che stia bene, è comunque sorridente. È sempre una cosa buona per noi giocatori avere un ex giocatore che ci sta vicino e che ci può dare una mano».

IL PARAGONE - Nainggolan poi traccia anche un parallelo tra Di Francesco e Spalletti: «Caratterialmente penso che Di Francesco sia un po’ più tranquillo rispetto a Spalletti. Spalletti si innervosiva anche perché leggeva una cosa sbagliata, o non so, sentiva una cosa e la faceva più grande di quella che era. Di Francesco, invece, è uno che guarda soltanto al lavoro, che è convinto di quello che fa, di quello che vuole».