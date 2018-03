Di Francesco: «Roma, non pensare al Barcellona: testa al Crotone»

ROMA - "Tanti vorrebbero essere al nostro posto e giocarsi i quarti di Champions, dobbiamo esserne orgogliosi, ma ai ragazzi ho detto di non pensare assolutamente al Barcellona perché la nostra Champions passa da Crotone". Per Eusebio Di Francesco Messi e compagni possono attendere, prima del Camp Nou d'altronde bisogna far visita allo Scida. "Adesso c'è il campionato, dobbiamo mantenere saldo il terzo posto in classifica, è questa la cosa più importante in questo momento" il richiamo del tecnico della Roma, consapevole del fatto che dal momento del sorteggio di Nyon dalle parti di Trigoria non si è parlato altro che dell'avversario catalano. "I giornali spagnoli hanno accolto l'accoppiamento con un sorriso? Anche noi lo abbiamo fatto perché essere arrivati ai quarti è motivo di grande orgoglio e soddisfazione - ammette Di Francesco -. Sappiamo che avremo davanti la squadra forse più forte al mondo, col giocatore più forte al mondo, Messi, ma affronteremo il Barcellona con grande entusiasmo. Dobbiamo prendere tutto con grande positività, sapendo che quando si arriva ai quarti si beccano squadre forti. Ben venga il Barca, loro sono contenti, noi anche perché potremo sfidarli con grande umiltà e lavorando sodo. Ci dobbiamo credere e fare le cose al meglio".

I CONVOCATI: FUORI DE ROSSI E PEROTTI

E per farlo sarà fondamentale non fare passi falsi nella trasferta di domani sul campo del Crotone. "Dobbiamo affrontare una partita che va presa con le molle, su un campo difficile e contro un avversario che viene da una gran partita con la Sampdoria. Serviranno attenzione e applicazione" evidenzia l'abruzzese, comunque rassicurato dalla risposta della squadra in allenamento: "Sta bene, è carica, ma non avrò a disposizione Perotti che non sarà convocato per colpa di un piccolo fastidio muscolare. Giocherà El Shaarawy dal 1' minuto - rivela -. Ha voglia di dimostrare tutto il suo valore dopo un periodo non positivo e sono convinto che tornerà ad essere quel giocatore decisivo che è stato a inizio stagione, mi auguro che possa tornare al gol domani. Anche Gonalons giocherà titolare al posto di De Rossi (squalificato, ndr). Deciderò poi tra Under, Schick e Gerson per il ruolo di esterno destro offensivo. Silva? Ancora non è pronto, giocherà Kolarov. E potrebbe esserci anche Bruno Peres" visto che Florenzi è stato recuperato in extremis dopo qualche acciacco fisico.