Bruno Peres: «Scudetto? Sono contro la Juventus, quindi dico Napoli»

TORINO – «Corsa Champions? Non possiamo essere tranquilli, perché siamo tutti lì: dobbiamo pensare a vincere tutte le partite per allungare o almeno mantenere il distacco da chi ci segue. Chi è favorito per lo scudetto? Prima ero al Torino e ora sono alla Roma: significa che sono un po’ contro la Juventus, quindi dico Napoli». Bruno Peres ha scelto da che parte stare. Il terzino della Roma non ha dubbi neanche su chi sarà il portiere più forte al mondo: «Alisson sta lavorando tanto – ha detto a Premium Sport -. Diventerà il numero uno. C’è un pochino di paura che qualche squadra lo porti via da Roma, ma questo fa parte del calcio: magari lui ha il sogno di andare da qualche parte, se fosse così non potrei che augurarglielo anche se ne sarei dispiaciuto».