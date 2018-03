Perotti: «Dopo la Roma tornerò al Boca»

MADRID (SPAGNA) - "Non voglio mentire: ho firmato con la Roma fino al 2021 ma dopo mi piacerebbe tornare in Argentina, mi è rimasta la voglia di prendermi una rivincita al Boca". Diego Perotti si vede in un futuro non troppo lontano con la maglia degli Xeneize, dove ha già giocato nel 2014 ma collezionando solo due presenze a causa degli infortuni. L'esterno giallorosso spera intanto di guadagnarsi un posto fra i 23 di Sampaoli per il Mondiale: "Non posso lasciarmi scappare questa occasione - confessa a 'Tyc Sports' - Devo approfittare di tutte le occasioni e di tutti i minuti per conquistarmi un posto, la voglia non mi manca. Abbiamo una squadra che può vincere la Coppa del Mondo". (In collaborazione con Italpress)