Roma, Di Francesco: «Torino insidioso, ma vogliamo partire bene»

ROMA - "Ci sono tante differenze, rispetto allo scorso anno. E' aumentata la consapevolezza, è cresciuta l'idea di squadra. Vogliamo partire benissimo, nonostante la trasferta molto insidiosa come quella di Torino". Così, alla vigilia della prima in campionato, Eusebio Di Francesco."Meno male che ho difficoltà di scelta. Vuol dire che abbiamo messo dentro diversi giocatori importanti. Mi piace preparare le partite avendo qualche dubbio. Pastore e Cristante sono entrambi in ottime condizioni. Potrebbe giocare o uno dei due o tutti e due ma non vi dirò adesso la formazione. Perotti non è convocato, per colpa di un problema alla caviglia", ha aggiunto il tecnico della Roma.



NZONZI - "Nzonzi è un giocatore molto forte. Si è allenato solo una volta con noi. Ha bisogno tempo per ambientarsi.E' un campione del mondo e può giocare in diversi ruoli.Sicuramente puo' coesistere con De Rossi, vedremo. Al momento non è pronto e non è convocato". Lo ha detto in conferenza stampa Eusebio Di Francesco. "Sostituire Alisson non è facile per nessuno. Ma credo che Olsen farà bene e domani sarà titolare. Zaniolo ha grandi qualità ma non ha mai giocato in serie A. Coric è molto forte e può giocare anche alto, vista l'assenza di domani di Perotti. Karsdorp è in grande crescita. Florenzi, di base, è un terzino per me. La Roma può essere sfoltita da qui a fine mese: abbiamo veramente tanti giocatori a oggi", ha aggiunto Di Francesco."Un po' tutta la serie A è migliorata, vedi la Lazio, il Milan, l'Inter, la Fiorentina e lo stesso Torino che affronteremo domani", ha spiegato ancora il tecnico della Roma.



GENOVA - "Colgo l'occasione per esprimere la mia vicinanza alle persone coinvolte nel crollo del ponte Morandi. È stato come vivere un film vedendo le immagini, ma credo sia giusto continuare a giocare, con grande rispetto per quanto accaduto a Genova". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla viglia dell'esordio in campionato col Torino. "Ritengo giusto che Genoa e Samp abbiano chiesto di rinviare la gara, come ritengo sia giusto che noi giochiamo anche per onorare e dare un segnale di continuità".