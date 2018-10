Serie A Roma, Gandini: «Un onore aver lavorato qui»

ROMA – "Cari Romanisti, grazie per avermi accolto fra di voi e accompagnato per due anni bellissimi". Inizia così il saluto di Umberto Gandini alla tifoseria giallorossa tramite Twitter: "È stato un onore lavorare alla Roma e provare quanto forte è l’amore fra la squadra e i suoi tifosi", prosegue il messaggio dell'ex dirigente che ha rinunciato alla carica di amministratore delegato nello scorso giovedì. "Grazie per la bellissima esperienza professionale ed umana". Dopo la rinuncia erano anche arrivate le le parole di ringraziamento del presidente Pallotta: "Dedizione e professionalità messe al servizio del club in queste stagioni. Gli auguro le migliori fortune per le prossime sfide".

