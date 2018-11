Roma, Di Francesco punta su Schick: «A Udine gioca lui»

ROMA - C'è una freccia in più nell'arco di Eusebio Di Francesco ha una freccia in più nel suo arco. Si tratta di Patrik Schick, che sembra aver finalmente convinto il suo allenatore e nell'anticipo sul campo dell'Udinese giocherà dal primo minuto. «Schick sarà titolare a Udine - ha detto l'allenatore della Roma nella conferenza stampa della vigilia -. I gol e le prestazioni con la Repubblica Ceca gli hanno dato fiducia, su dfi lui c'è un lavoro collettivo dello staff e sta crescendo. Merito anche del suo atteggiamento perché un allenatore può poco se dall'altra parte non trova il giusto atteggiamento. La sua perla in Nazionale? Stiamo facendo passare il suo pallonetto per il gol dell'anno, io gli ho detto che secondo me è semplicemente un bel gol, che è nelle sue corde come di altri calciatori. Al di là della bellezza comunque, il gol pesa a livello mentale ma uno non basta: serve continuità».

L'INFERMERIA - Di Francesco ha fatto poi la conta dei suoi: «Kolarov ok, Santon è a disposizione. Su De Rossi e Perotti non si sono allungati i tempi. Cercheremo di portare dentro Perotti dopo la partita di Champions e De Rossi prima o dopo Cagliari. I tempi sono questi, non voglio mettere in campo i giocatori fuori condizione. In allenamento troveranno una condizione migliore. Manolas non sarà convocato: non sta al meglio con la caviglia e cercheremo di recuperarlo per il Real».

GUARDIA ALTA - L'allenatore giallorosso invita poi i suoi a concentrarsi solo sull'Udinese, senza pensare al tour de force in arrivo: «Rotazioni e turnover? Tra Udinese, Real e Inter, quella del Friuli la partita piu' importante: i ragazzi devono approcciarla al meglio, sapendo che sarà molto dura dal punto di vista fisico. Alle altre gare penseremo poi, anche in base alla condizione dei calciatori».