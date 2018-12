Roma, Di Francesco fa pretattica: «Il modulo? Nessun vantaggio a Spalletti»

ROMA - «Perotti e Pastore non saranno utilizzabili dal primo minuto, El Shaarawy (come Dzeko, ndr) è indisponibile ma per non dare vantaggi a Luciano (Spalletti, ndr) non parlo di formazione. Il modulo? Sto lavorando sia sulla difesa a quattro che su quella a tre». Alla vigilia della sfida all'Olimpico contro l'Inter del grande ex Spalletti, Eusebo Di Francesco non si sbilancia ma chiede alla sua Roma di dare un qualcosa in più, «perché una squadra che fa quel primo tempo contro il Real Madrid non può poi crollare alle prime difficoltà. Per questo sto continuando a lavorare sula testa della squadra, perché bisogna dare continuità a quella che è la nostra idea».