Serie A Sampdoria, Ferrero: «Concentrati solo sulla Juventus»

GENOVA - "La gioia di due derby vinti, dopo 57 anni in una sola stagione, non viene intaccata neppure da qualche strumentalizzazione. Ora concentriamoci sulla partita con la Juventus per provare a regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi, che ancora una volta faranno di Marassi lo stadio migliore con i colori più belli del mondo". Questa è la nota del presidente Massimo Ferrero, pubblicata sul sito ufficiale della Sampdoria, a una settimana dalla sfida interna contro la Juventus.

TUTTO SULLA SAMPDORIA

CLASSIFICA SERIE A

CALENDARIO SERIE A