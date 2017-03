Serie A Sampdoria, Torreira: «La Juventus? Vorrei batterla e poi giocarci»

GENOVA - L'entusiasmo post-derby è ancora evidente in casa Sampdoria. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport Lucas Torreira, centrocampista tra i protagonisti della stracittadina vinta dalla squadra di Giampaolo: "Abbiamo vinto la partita contro il Genoa, la più importante per noi e per questa città. Ora siamo tranquilli, siamo entrati nella storia, questo gruppo è fantastico e deve continuare cosi". Nel prossimo turno la Samp affronterà la Juventus capolista: "Sappiamo che arriva la squadra più forte del campionato - ha aggiunto l'uruguaiano - ma siamo consapevoli delle nostre armi e andremo in campo per vincere. Futuro alla Juve? È una squadra molto importante e mi piacerebbe andarci un giorno, ma ora penso alla Samp, sono concentrato sui nostri impegni, penso ai nostri tifosi e a questa città che mi ha dato tanto".

TUTTO SULLA SAMPDORIA

TUTTO SULLA SERIE A