Serie A, Giampaolo: «Belotti forte ma possimo fermarlo...»

GENOVA - Giampaolo alza la guardia prima di Torino-Sampdoria, scontro di metà classifica che andrà in scena domani sera: "I granata sono una squadra forte, con valori tecnici di livello: una squadra più di palleggio che di agonismo. La squadra di Mihajlovic è antitetica alla storia granata, che gioca con spirito europeo. Mi aspetto una gara intensa, caratteriale, determinata da parte nostra. Sarà una partita aperta perché l'avversario attacca con molti giocatori, tutti di grande qualità". La posta in palio è alta. "Veniamo da due sconfitte e allora si parla di mancanza di stimoli, invece non siamo stati attaccati al risultato. Adesso si ritrovano di fronte due realtà che vogliono vincere: è giusto che sia così, ci giochiamo la possibilità di essere la prima dopo le grandi".



PERICOLO BELOTTI - "E' molto forte ma va fermato come abbiamo fatto all'andata: con attenzione e lavoro collettivo. Silvestre e Skriniar hanno i numeri per competere con le caratteristiche dell'attaccante granata".

