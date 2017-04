Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Il Torino recrimina? Noi grande difesa»

Il tecnico blucerchiato: «Mihajlovic può dire quello che vuole, ognuno fa le sue valutazioni. Abbiamo preso gol per un infortunio tecnico» twitta

TORINO - Marco Giampaolo ha visto un'ottima Sampdoria e non ci sta a sentir parlare di dominio del Torino. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky, rispondendo anche alle parole di Mihajlovic: "Ha detto che ha giocato solo il Torino? Lui fa le sue valutazioni, la Sampdoria ha fatto una partita seria. I miei difensori sono stati strepitosi stasera e abbiamo preso gol per un infortunio tecnico, di questo vogliamo parlarne? Loro hanno qualità da vendere". Il tecnico blucerchiato ha parlato anche della prova di Schick, autore del momentaneo gol del vantaggio, e del motivo del cambio: "Ha avuto un problema alla spalla, ha deciso di provare a restare in campo ma ho dovuto farlo uscire". Sugli altri singoli: "Praet? Forte, ha qualità, ora deve avere anche continuità mentale. Linetty è un trattore" ha concluso Giampaolo.

