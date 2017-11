Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Juventus, stavolta provo a batterti»

GENOVA - "Questa volta ho qualche chance in più di batterli. Già l’anno scorso creammo loro qualche problema. Però pensare di giocarsela più o meno alla pari è un piccolo risultato. Una stagione fa dissi che era una gara proibitiva, ora è quasi proibitiva. Ma prima o poi toccherà anche a me fare un punto contro di loro…". Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo (così come il presidente Ferrero) non è mai riuscito a battere la Juventus, prossima avversaria: "Domani parte un nuovo mini-ciclo. Il cammino è lungo e saremo messi alla prova più volte nel prossimo periodo. Praticamente rimetteremo in gioco quanto fatto da agosto fino a qui. Giochiamo sereni, divertiamoci per divertire il nostro pubblico".

LE SCELTE - "La squadra l’ho vista bene questa settimana e qualche dubbio ce l’ho, perché l’ho vista allenarsi nella giusta maniera. Il mio compito è rendere più funzionale possibile la formazione iniziale rispetto all’avversario e poi sceglierne undici. I nazionali? Ho toccato con mano la condizione di Bereszynski e Linetty, che sono rientrati prima. Ma anche Strinic e Zapata li ho visti proprio bene".

