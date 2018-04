Serie A Sampdoria, Ferrero: «Juventus? D'accordo con le parole di Buffon»

GENOVA - "Speravo nei supplementari tra Real Madrid e Juventus così i bianconeri avrebbero consumato più energie e sarebbero stati più stanchi contro di noi". Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma: "La Juve ieri ha disputato la più bella partita della stagione e delle competizioni europee e faccio grandi complimenti ai ragazzi e all’allenatore. Poi, non si può dare un rigore a 30 secondi dalla fine, bisogna far giocare le squadre e farle andare ai supplementari. Un arbitro italiano non avrebbe mai interferito in quella partita, a meno che non c’era il 100% di verità, ma neppure il 3% di verità c’era ieri. L’arbitro è voluto diventare protagonista e non va bene quindi sono d’accordo con le parole di Buffon".

LA SAMPDORIA - "Samp ultima squadra italiana ad aver battuto la Juve? Nel girone di andata si diceva che tutte le squadre che affrontavano la Juve si scansavano e invece abbiamo dimostrato che non è così facendo il sorpasso. Anche domenica proveremo a battere la Juve perché sono amico di tutti fuori dal campo, ma nel terreno di gioco siamo sempre avversari. Contro le grandi squadre ce la giochiamo sempre col coltello tra i denti, ho paura più delle squadre che si chiudono".

NAPOLI E TORREIRA - "Il Napoli deve darsi una mossa se vuole vincere lo scudetto e tifo Napoli per il titolo perché Sarri se lo merita. Giampaolo resta con me anche l’anno prossimo mentre Torreira vuole andare via quindi vedremo. Ci sono 4 squadre che lo vogliono, a fine campionato decideremo. De Laurentiis lo amo e sarà privilegiato nella mia vita".