Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Irregolare il primo gol della Juventus»

TORINO - La Sampdoria non punge e la Juventus dilaga. Marco Giampaolo mette il focus su quello che è successo prima della rete di Mandzukic: “Peccato perchè fino al gol di Mandzukic avevamo fatto una gara importante sotto l’aspetto dei contenuti - dice l'allenatore a Sky Sport - Forse c’è un’irregolarità sul primo gol: Cuadrado mette la palla a terra e batte velocemente, poi Dybala la prende con le mani e batte un’altra punizione. Ci poteva stare un fallo. Al di là di questo episodio, la Juventus avrebbe vinto ugualmente. Le differenze loro le fanno sentire. Douglas Costa? E' imprendibile, ci mise in difficoltà anche all’andata. Dovevamo tenere la partita più aperta. Abbiamo avuto qualche opportunità ma non siamo stati cinici. Siamo venuti qui con la migliore formazione possibile, ma sappiamo anche che dobbiamo vincere mercoledì. Fino a quando c’è la possibilità per l’Europa noi ci siamo”.

