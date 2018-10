Serie A Spal, Semplici: «Dispiace non aver raccolto punti»

GENOVA - "Dispiace non portare punti a casa dopo aver giocato giocato in questo modo e dimostrati di essere in condizione ottima contro una squadra forte come la Samp". Così il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, dopo la gara con la Sampdoria a Sky: "Sia col Sassuolo, sia stasera, la squadra si è espressa bene: questo aumenta l'arrabbiatura. Ma per fare risultato dobbiamo continuare così. Molti cambi di formazione? C'è chi aveva bisogno di riposo e c'è anche il fatto che io debba capire chi può essere d'aiuto. Tutti meritano una possibilità e stasera hanno risposto bene. Dove abbiamo sbagliato? Nell'atteggiamento a inizio ripresa. Dopo il gol siamo usciti fuori con qualità, questo aumenta il rammarico. Cerchiamo identità partendo da dietro e stasera abbiamo preso qualche rischio in più. Ma voglio questo tipo di calcio, la squadra è in crescita, ma è un gioco che va migliorato. Abbiamo dimostrato di essere in partita. Paloschi? Aveva giocato poco finora: ma è importante per noi. Io do spazio a tutti, sono 23 titolari e li metto a seconda dei momenti e delle condizioni, cercando la formazione migliore. Antenucci? Fin lì Paloschi aveva fatto bene, così ho atteso l'ultimo quarto d'ora".