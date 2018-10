Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Quagliarella in Nazionale? Non mi sorprenderebbe»

GENOVA - "Potevamo gestire meglio, ma ci mancavano le risorse, eravamo alla quinta in due settimane e sono contento di come le abbiamo affrontate". Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ai microfoni di Sky dopo la gara con la Spal: "Negli ultimi dieci minuti abbiamo perso il palleggio e sofferto, ma la difesa, assieme al centrocampo, ha dimostrato di essere solida. Senza alcuni episodi nei finali, avremmo avuto più punti, oggi siamo sempre stati sul pezzo. Con i subentrati potevamo far meglio: si è forti quando il livello resta uguale per tutta la partita. Quagliarella? E' forte e l'ho tolto perché devo pensare a 38 partite. Capisco che non faccia piacere, ma ho tanti giocatori forti. Se mi dovesse capitare di non averlo a disposizione, devo poter contare anche su altri. Poi è chiaro che ci siano gerarchie, ma non posso pensare di fare una stagione con 11 giocatori. In Nazionale? Non mi sorprenderebbe, è un gran giocatore, un uomo assist e per lui sarebbe un gran regalo. Poi va bene che sia arrabbiato per il cambio, ma lui è il mio capitano e il giocatore con più presenze da quando solo alla Samp: ho risposto sul campo. Jankto? In questo momento gli sto preferendo altri ma lui non deve abbassare la guardia. Devo avere un calciatore che psicologicamente c'è, non uno che subisce l'esclusione. Chiaro che conosco meglio chi lavora con me da due anni, ma per me Jankto è una risorsa. Cosa chiedo ai miei? Giocare sempre a calcio. Quando hai palla corri meno, ti diverti, fai meno fatica. Se corri dietro agli altri ti innervosisci e fatichi, permettendo agli altri di fare di più e diventa uno svantaggio".