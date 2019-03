Diretta Sassuolo-Sampdoria ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

TORINO - Nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A, il Sassuolo reduce dall'1-1 contro il Napoli, ospita la Sampdoria del capocannoniere Quagliarella, fresco di chiamata in Nazionale. La gara in programma oggi alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà fondamentale soprattutto in casa blucerchiata, con un Marco Giampaolo che, in conferenza stampa, ha dichiarato a chiare lettere di non voler per nulla al mondo rinunciare al sogno Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Demiral, G. Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan, Sensi, Adjapong; Berardi, Djuricic, Boga. A disp: Pegolo, Satalino, Marlon, Lemos, Magnani, Sernicola, Locatelli, Di Francesco, Matri, Scamacca, Babacar. All. De Zerbi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel; Gabbiadini, Quagliarella. A disp: Rafael, Belec, Sala, Jankto, Tavares, Vieira, Sau, A. Ferrari, Tonelli. All. Giampaolo

Arbitro: Dionisi di L'Aquila

TV: Sky Sport Serie A e Sky 251