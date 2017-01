Serie A Sassuolo, Di Francesco: «Juventus superiore. Che bravi Bonucci e Chiellini»

REGGIO EMILIA - Di Francesco elogia la Juventus dopo il colpo esterno dei bianconeri. Così il tecnico del Sassuolo: "Mi aspettavo di più - dice a Sky Sport - è normale che dopo i due gol non c'è stata una grande partita. Siamo stati bravi all'inizio a tenere la Juventus bassa, ma due ingenuità hanno compromesso la gara. La Juventus si è dimostrata superiore a noi e superiore a tutti. Oggi non c'è stata partita in generale perché vincevano spesso i contrasti a livello fisico. Poi si parla tanto dei quattro attaccanti della Juve, ma voi non notate con che personalità hanno inciso i due centrali. Sono usciti dalla pressione con una serenità che fa quasi paura. Io vorrei tanto avere giocatori come Bonucci e Chiellini. Abbiamo perso giustamente la gara perché il Sassuolo non è stato perfetto".

