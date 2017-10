Serie A Sassuolo, Bucchi: «A Napoli voglio vedere una reazione»

SASSUOLO - Bucchi va dritto al punto e scuote l'ambiente Sassuolo: "Era molto arrabbiato e deluso dopo l'Udinese perché le partite si possono vincere o perdere ma non in quel modo. Non possiamo sbagliare l'atteggiamento. Ora mi aspetto una reazione, non penso che servano altre parole. E' arrivato il tempo dei fatti. Non dobbiamo più andare a singhiozzi. Sarò intransigente da adesso in poi". Adesso c'è l'ostacolo Napoli. L'allenatore è un grande ex: "Tornare a Napoli è sempre bello. Riabbracciare la gente sarà emozionante. E' un posto che mi è rimasto nel cuore, dove torno spesso. Il prima e il dopo sarà bello, in mezzo però daremo battaglia sperando di fare la partita che deve fare il Sassuolo".

GUARDA LE PROBABILI FORMAZIONI



ELOGI AL NAPOLI - Bucchi, nonostante l'assenza di Berardi, vuole stupire al San Paolo: "Il Napoli al momento è la squadra più forte d'Europa per espressione di gioco, per condizione fisica e mentale. Per essere competitivi le motivazioni devono essere straordinarie. Possiamo metterli in difficoltà perché non ci mancano le qualità. Loro partiranno forte per cercare il vantaggio e gestire dato che poi hanno la Champions. Lì davanti hanno tante soluzioni. Il Napoli è più forte di noi, lo dice il rendimento in campionato, ma noi non vogliamo solo limitare i danni".

CLASSIFICA SERIE A