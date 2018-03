Serie A Spal, Semplici: «Abbiamo fermato una grande Juventus»

FERRARA - "Abbiamo fermato la Juve: è una squadra di grande valore. Dalla nostra prestazione abbiamo raccolto un punto inatteso. Dobbiamo tranre convinzione per continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo salvezza". Così il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, ai microfoni di Radio Sportiva: "Ora qualcosa è cambiato. Abbiamo migliorato degli aspetti, abbiamo affrontato le difficoltà senza paura, e con il lavoro sono uscite le qualità dei miei ragazzi. Sabato? Non ci siamo snaturati, abbiamo provato a limitare la loro qualità. Abbiamo sofferto nella ripresa, ma alla fine credo il risultato sia giusto per quello che abbiamo dimostrato. Mi porto dentro quell'atmosfera speciale che si è creata in questi anni e che nelle ultime settimana è tornata a fare la differenza. Stiamo vivendo un momento di grande unità, si percepisce questa forza in più che il nostro pubblico riesce a darci. Ancora non abbiamo conquistato niente, la strada è lunga ma queste partite ci danno forza in più. Telefonata da Sarri? Nessuna chiamata. Noi abbiamo fatto un favore solo alla Spal, abbiamo conquistato un punto importante, ci deve dare forza. Per questo non mi deve chiamare nessuno. Chi vincerà lo scudetto tra Juventus e Napoli? La Juventus è la favorita per storia, abitudini e rosa, ma il Napoli con Sarri ha dimostrato di poter fare molto grazie anche ad un gioco straordinario. Sono convinto lotteranno per il titolo fino alla fine".

