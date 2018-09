Serie A Spal, Semplici: «Continuiamo così, ma teniamo i piedi per terra»

FERRARA - "Sono contento perchè i ragazzi hanno fatto una prestazione di carattere e personalità. Non era facile contro l'Atalanta, perchè dopo l'eliminazione in Europa League e la sconfitta con il Cagliari avevano sicuramente voglia di rivalsa". Così Semplici, ai microfoni di Sky Calcio Show, dopo la vittoria nel posticipo contro l'Atalanta: "Noi abbiamo tenuto bene il campo per tutti i 90', abbiamo dimostrato di avere una consapevolezza diversa dall'anno passato e sicuramente stanno crescendo tutti. Per noi sono tutti esami, questa partita ci deve dare convinzione e autostima in quello che proponiamo". Serata perfetta nel nuovo stadio, atmosfera bellissima: "Assolutamente si, questo stadio oggi era veramente bello. Il nostro tifo è stato eccezionale e già negli anni precedenti ci ha spinto e sospinto nei momenti belli e meno belli. Ci sono sempre stati vicino. C'è amalgama tra pubblico, squadra e società. Cercheremo di sfruttarla ancora di più in casa".

MATCH WINNER - Su Petagna, con la doppietta che ha deciso la partita: "Con Gasperini ha acquisito esperienza, poi è venuto qui con grandi propositi. Con noi gioca in maniera diversa, cerchiamo di tenerlo più vicino alla porta rispetto a come giocava con l'Atalanta. Secondo me ha grandi qualità, sia fisiche che tecniche. Lo sta iniziando a far vedere. Secondo me può andare in doppia cifra". Sulla mentalità della Spal: "Abbiamo cercato di capire dove facevamo errori, abbiamo portato una diversa aggressione con le squadre. L'anno scorso subivamo un pò troppo, questa stagione vogliamo fare un calcio più propositivo. Magari non ci riuscirà sempre, ma questa è la nostra intenzione".

