Serie A Spal, Semplici: «Ora bisogna ripartire»

FIRENZE - "Commessi troppi errori che in precedenza non avevamo fatto. Potevamo pareggiare dopo l'1-0 ma non ci siamo riusciuti. Speriamo di aver esaurito gli errori oggi". Così, a Sky, il tecnico della Spal Leonardo Semplici dopo la gara con la Fiorentina: "Probabilmente abbiamo pagato quanto speso nella gara di lunedì. Perdere l'entusiasmo? no, siamo rimandati, ma siamo consapevoli delle nostre forze. Faremo tesoro degli errori, cercando di ripartire, come fatto l'anno scorso nei momenti difficili, l'entusiamo non è perso. Petagna? Non ho parlato con lo staff, analizzeremo domani. Le sconfitte devono farci pensare e migliorare. E trovare un atteggiamento diverso soprattutto in avvio. La Fiorentina è stata costruita in modo diverso da noi ma cerchiamo di darci un'identità per dare filo da torcere a tutti. Oggi non ci siamo riusciti, ora dobbiamo ripartire nel modo migliore. Vogliamo migliorare quanto fatto l'anno scorso anche se il campionato è difficilissimo. Non siamo stati aggressivi e spesso arrivavamo terzi sulla palla: ci hanno messi in difficoltà con le giocate tra le linee".