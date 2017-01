Torino ko, Mihajlovic: «Ci siamo suicidati». Rossettini: «Ora l'Europa passa dal campionato»

TORINO - «Ci siamo suicidati», così Sinisa Mihajlovic commenta l’eliminazione del Toro da parte del Milan negli ottavi di Coppa Italia, a San Siro. Una partita condotta grazie al gol di Belotti e poi persa 2-1. «Nel primo tempo abbiamo dominato ed era in quel momento che dovevamo chiuderla. Invece abbiamo sbagliato, nella ripresa ci siamo abbassati troppo e ci è venuto il braccino corto. Quando abbiamo ripreso a giocare la partita ormai era andata. Abbiamo perso e dobbiamo prendercela solo con noi stessi. In 3' abbiamo rovinato tutto quanto di buono che avevamo fatto. Speriamo che quanto accaduto questa sera ci servirà come lezione in vista dell'impegno di campionato di lunedì sempre con il Milan. Dobbiamo giocare per 90’. Al Toro manca un po' di personalità. Ci manca saper gestire le gare, ci manca che a San Siro, dopo essere passati in vantaggio, non possiamo abbassarci così tanto e subire il gioco degli avversari mentre eravamo noi a dominare. Su questo aspetto, dobbiamo fare uno scatto di personalità. Dobbiamo cambiare la testa. Iturbe? Nel primo tempo ha fatto una buona partita, poi nel secondo gli mancava il ritmo gara. Sono contento per quello che ha fatto: quando migliorerà la condizione e conoscerà meglio i nostri schemi potrà darci una grande mano».





ROSSETTINI RISPONDE - Il rammarico dei granata è anche quello di Luca Rossettini: «Siamo tutti molto arrabbiati. Per la partita che abbiamo fatto ci aspettavamo e forse meritavamo di più. Loro hanno trovato due giocate importanti dove è uscita la qualità dei calciatori rossoneri. Per noi la coppa era un obiettivo importante: essere usciti ci dispiace tanto. Era inoltre una possibilità per raggiungere l'Europa: ora dobbiamo concentrarci sul campionato e macinare più punti possibili. In questa partita nei primi 40 minuti abbiamo speso tanto, poi abbiamo calato un po' di intensità. Al rientro in campo quando abbiamo smesso di essere cattivi abbiamo subito. Dobbiamo essere più cinici nelle occasioni che abbiamo perché appena sbagliamo veniamo puniti».