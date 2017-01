Torino, Carlao cade in allenamento: distorsione al gomito

TORINO - Doppia sessione di allenamento per il Torino, tra parte atletica e programma tecnico-tattico, in vista della partita di domenica alle 12.30 contro l’Atalanta. In una fase di gioco, nel pomeriggio, Carlao dopo una caduta a terra si è procurato una distorsione al gomito sinistro. I primi accertamenti cui è stato immediatamente sottoposto escludono fortunatamente lesioni ossee: il giocatore dovrà comunque osservare alcuni giorni di riposo e nei prossimi giorni verranno valutate le entità di eventuali lesioni capsulo-legamentose. Terapie per Zappacosta, lavoro personalizzato sul campo per Avelar, Castan e Molinaro. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica a porte chiuse.

TUTTO SUL TORINO