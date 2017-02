Toro, anche terapie di gruppo per evitare i cali mentali

TORINO - Il Toro insegue ancora la prima vittoria del 2017, e dal mercato Sinisa Mihajlovic ha certamente ottenuto meno di ciò che si aspettava. Arrivati lo sfortunato Carlao per puntellare la difesa e Iturbe ad offrire una valida alternativa sulle corsie esterne, è mancato un rinforzo a metà campo, dove i granata sono maggiormente in sofferenza. Accanto al tecnico serbo a presentare la gara con l'Empoli si è presentato in sala stampa anche Marco Benassi, con Mirko Valdifiori titolare inamovibile del centrocampo di Mihajlovic. Il mediano, capitano dell'Under 21 che in granata divide i gradi con Emiliano Moretti, non nasconde le difficoltà che la squadra e il reparto centrale stanno affrontando, e racconta come si stiano cercando correttivi per far tornare il Toro quello di inizio stagione: «Abbiamo lavorato tutta la settimana per tentare di risolvere questo problema dei cali mentali che, nella seconda parte delle partite, ci fanno subire gli avversari. Ne abbiamo parlato molto non solo col mister, ma anche tra di noi, perché ne siamo consapevoli. Anche dal punto di vista tattico abbiamo studiato molto, e potremmo anche attuare qualche variazione per migliorare. Durante gli allenamenti si sono visti dei progressi, speriamo di raccogliere dei risultati già a Empoli».

Il centrocampo granata ritrova tra i convocati Joel Obi, fermatosi ancora una volta domenica a causa di problemi muscolari, che fortunatamente si sono rivelati meno gravi del previsto. Difficile però che il nigeriano venga schierato dal primo minuto, anche in virtù di una settimana in cui non si è potuto allenare a dovere. Per questo una maglia da titolare dovrebbe tornare sulle spalle di Daniele Baselli. Il numero otto granata è spesso finito nel mirino delle critiche di addetti ai lavori, tifosi e dello stesso Mihajlovic, che oltre a non schierarlo con continuità, preferendogli spesso Obi, ne ha spesso censurato le prestazioni pubblicamente, invitandolo a scendere in campo con maggiore grinta. Da buon capitano Benassi difende il compagno, e guarda con fiducia alle prossime gare: «Penso che Daniele stia facendo il suo campionato, e i numeri lo confermano, quattro gol e diversi assist sono un bel bottino, e sono la dimostrazione che sta disputando un buon campionato. Il mister ad inizio campionato gli ha chiesto più cattiveria ed aggressività, e dal campo vi garantisco che sotto questo punto di vista è migliorato davvero tanto, lo vedo molto più grintoso di prima. Non penso assolutamente che non stia facendo bene, certamente può migliorare, ma quello è un discorso che vale per tutti».

