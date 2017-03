Hart, amore sul Torino: «Terrò conto dei tifosi per il futuro». E salta al coro anti-Juve

TORINO - Un mare di affetto per Joe Hart. Centinaia di tifosi granata hanno accolto così, festanti, il portiere del Torino al Kappa store, nel centro della città. Per lui anche un regalo consegnato da Hiroshi Kawamura: la Suzuki Vitara S. E al coro “chi non salta juventino è”, l’inglese ha seguito la gente, divertito. Mai banali, poi, le sue parole. «Belotti è un grande campione, ma non solo: ha personalità, è una grande persona e cerca sempre di migliorarsi. Non si accontenta mai. Ovviamente non sono a conoscenza di quello che sarà il suo futuro ma lui adesso è concentrato sul campo. Se è pronto a palcoscenici internazionali? Sicuramente sì!». I tifosi sono in ansia per il suo futuro, lo vorrebbero ancora in maglia granata. Dipende da lui e dal Manchester City che lo ha mandato a Torino in prestito pagandogli gran parte dello stipendio da 4 milioni l’anno. «Mi sto godendo Torino, il calcio italiano, i tifosi del Toro, la nuova cultura. Sono davvero felice per la fantastica accoglienza. Sono molto grato ai tifosi per quello che mi stanno dando. Il calcio italiano? Non c’è nulla che non mi piaccia: allenatore, campionato, tifosi. Sono molto grato a loro e li apprezzo molto. Per la scelta sul mio futuro considererò anche questo fattore molto importante. La mia scelta in ogni caso terrà conto di tutto ma adesso sono concentrato sugli ultimi match da affrontare. Ho un sacco di cose positive da portarmi dietro da questa esperienza» Sul big match in arrivo. «Sabato incontreremo l’Inter: è una grande squadra in ottimo momento di forma. Noi in casa siamo molto forti e i risultati lo dimostrano. I nerazzurri sanno che gli daremo del filo da torcere. Ci sono dieci partite da giocar, faremo del nostro meglio e alla fine faremo i conti. Qualsiasi sarà la posizione finale, sarà quella che avremo meritato». E la folla lo acclama: «Resta con noi, kamoooon».