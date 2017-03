Torino, Mihajlovic perde 8 giocatori. Anche il risorto Iturbe si riscopre Nazionale

TORINO - Saranno 8 i giocatori di cui Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno alla ripresa dei lavori al centro Sisport perché impegnati con le rispettive Nazionali. Dopo gli azzurri arruolati dal ct Ventura, Belotti e Zappacosta, e dal selezionatore dell'under 21 Di Biagio, Benassi e Barreca, ieri sono giunte le convocazioni di Hart, Ajeti ed Iturbe. A completare il quadro il giovane Lukic che, in compagnia del futuro granata Milinkovic Savic, affronterà con la Serbia Under 21 le gare contro i pari età della Svezia e della Slovacchia. In ottica futura conforta anche la prima chiamata in Under 21 di Kevin Bonifazi, difensore della Spal, ma fresco di rinnovo con il Toro fino al 2022, già visionato da Ventura nell'ultimo stage a Coverciano.

Gli azzurri dovranno prima affrontare l'Albania dell'ex allenatore del Toro De Biasi e del compagno Ajeti in una gara valida per la qualificazioni ai prossimi Mondiali, e poi l'Olanda in un confronto amichevole. L'albanese completerà il suo ciclo di impegni contro la Bosnia. Joe Hart sfiderà i campioni del mondo della Germania in amichevole e la Lituania per la qualificazione ai Mondiali, mentre Iturbe si giocherà le residue chance di andare in Russia contro Ecuador e Brasile. L'Under 21 di capitan Benassi, Barreca e Bonifazi sosterrà invece due impegni amichevoli, affrontando le selezioni di Polonia e Spagna, anch’esse qualificate per la fase finale dell'Europeo, che si terrà a giugno proprio nel Paese che ha dato i natali a Kamil Glik.