Torino, al Filadelfia la visita di Pecci. Febbre da inaugurazione

La nuova casa granata già polo di attrazione. E non solo per gli ex. Presenti anche Roccotelli e Salvadori twitta

TORINO - «Pecci, Roccotelli e Salvadori in visita al Fila #oracisiamo», è il post della Fondazione Filadelfia con la foto che immortala l’evento. I grandi ex nella nuova casa granata che è già un polo di attrazione. Rivive il Fila, con la veste moderna. L’impianto, sempre più bello, verrà inaugurato il 25 maggio. Si sta delineando anche il programma degli eventi, cercando di non scontentare nessuno. La tribuna può contenere duemila persone, ma le richieste sono ovviamente molte di più.



CARLAO E ROSSETTINI APARTE - Il report del Toro: «Allenamento mattutino in Sisport per il Torino FC. La squadra ha svolto dapprima un lavoro atletico e successivamente uno tecnico-tattico che si è concluso con una partitella a campo ridotto. Tutti a disposizione del tecnico Mihajlovic ad eccezione di Carlao e Rossettini, che hanno effettuato un allenamento specifico. Il programma di domani prevede una partita di allenamento contro il Pinerolo, squadra che milita nel campionato di serie D, presso il centro sportivo Sisport con porte aperte ai tifosi a partire dalle ore 15».





VALDIFIORI - A Torino Channel l’intervista di Mirko Valdifiori presto nuovamente padre: in arrivo la piccola Camilla che nascerà a Torino. Su Lukic: «Sasa si è fatto trovare subito pronto. E’ un bravissimo ragazzo che ha anche grandi qualità. Sono contento per lui ma anche per gli altri giovani che si stanno inserendo bene all’interno del gruppo. Vogliamo terminare la stagione in maniera positiva». Sui guai fisici: «Sto risolvendo il problema che ho avuto ai piedi e nelle ultime due settimane sono anche riuscito ad allenarmi con i compagni. Spero di tornare in campo dopo la pausa ma valuteremo giorno per giorno le mie condizioni. Ci sono stati dei giorni in cui non riuscivo neanche a camminare, ora però sto superando il problema».