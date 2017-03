Biglietti Cagliari-Torino: via alla vendita

TORINO - Tutto pronto per la trasferta di Cagliari dove, nella prossima giornata di campionato, scenderà in campo il Torino di Mihajlovic. Per i tifosi granata alcune info pubblicate oggi sul sito del club, a proposito dei biglietti per vedere - appunto - Cagliari-Torino:

COMUNICATO SUI BIGLIETTI DI CAGLIARI-TORINO

"Si comunica che i biglietti di accesso del settore Ospiti dello Stadio Sant’Elia per l'incontro Cagliari vs Torino, in programma alle ore 15.00 domenica 09 aprile, sono in vendita al prezzo di 14€ + 1€ di diritto di prevendita fino alle ore 19.00 di sabato 08 aprile tramite il circuito di vendita Listicket. E. Si ricorda che è vietata la vendita ai residenti nella regione Piemonte non in possesso di “Tessera del Tifoso”. Come da determinazione n.39/2015 dell’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i minori di 14 anni possono acquistare il tagliando relativo al settore ospiti senza TdT (l’acquisto deve essere compiuto da un titolare di TDT-Fidelity Card)".