Torino, Milinkovic-Savic non potrà giocare prima di luglio

TORINO - Vanja Milinkovic-Savic si allenerà col Torino, d’ora in poi, ma non potrà disputare partite ufficiali in granata prima di luglio, quando il suo tesseramento sarà ratificato ed entrerà in vigore. Prima di esordire col Torino, però, il portiere serbo difenderà la porta della sua Nazionale Under 21 ai prossimi Europei di categoria, che si svolgeranno in Polonia dal 16 al 30 giugno. Con lui giocheranno anche il fratello, il centrocampista laziale, e il regista granata Lukic. La Serbia è inserita nel raggruppamento B, che comprende anche il Portogallo, la Spagna e la Macedonia. Agli Europei si è qualificata anche l’Italia dei granata Benassi e Barreca, e del futuro torinista Bonifazi. Gli azzurrini se la vedranno con la Germania, la Repubblica Ceca e la Danimarca, nel gruppo C. Ha detto Vanja: «Noi andremo in Polonia per cercare di vincere gli Europei. Sappiamo che sarà difficile, ma bisogna sempre puntare al massimo».

