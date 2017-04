Il difensore del Torino sta facendo di tutto per rintrare il prima possibile twitta

TORINO - Finora non è stato un 2017 fortunato quello di Leandro Castan. Il difensore è stato perseguitato dagli infortuni, ma sta facendo di tutto per rientrare il prima possibile. Anche oggi a Pasquetta l'ex della Roma si è allenato, come testimoniano i video messi su Instagram. «Si inizia a spingere», ha scritto sui social. Il Toro lo aspetta a braccia aperte.

