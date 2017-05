Torino | Juve, razzismo e sentenze: Mihajlovic accusa 

TORINO - «Voglio 9 punti nelle prossime 3 partite, a cominciare dalla gara di domani con il Napoli. Dopo aver affrontato la squadra più forte, ed essere andati a 2 minuti da una vittoria epica giocando un incontro splendido contro la Juve per saggezza tattica e spirito, ora affrontiamo la squadra più bella, che gioca il miglior calcio in Italia e ha anche il miglior attacco. Ma anche in questo caso non esiste la squadra imbattibile. Io sarò in tribuna, squalificato: ho detto ai giocatori di mettere in campo lo stesso atteggiamento mostrato con la Juve, cioè tanta rabbia e ferocia. Le palle. Anche se non ci sono io in panchina a urlare (ma il vice Attilio Lombardo, ndr). Vorrei che dimostrassero a tutti che sono un gruppo unito con una personalità ben definita. Sarebbe una bella soddisfazione per me e per miei ragazzi, se ci riuscissero». Così Sinisa Mihajlovic, pensando alla partita di domani. Ma le dichiarazioni che mediaticamente fanno più rumore sono ancora sulla Juventus, sui suoi tifosi, sulle sentenze del giudice sportivo e su Belotti. Cominciamo dagli insulti razzisti subiti dal tecnico nel derby (“Zingaro di merda”).

JUVE E RAZZISMO - Domanda: perché lei è stato squalificato mentre la Juve non è stata multata? «Io ho sbagliato a reagire dopo l’espulsione di Acquah (già definita da Sinisa 'ingiusta', ndr), ho chiesto scusa e pago, ed è giusto che sia così, anche se il resto che è successo è strano. Ho anche detto al Toro di non fare ricorso. Anche se non ho insultato nessuno, ma solo imprecato. Ma poi sono andato allo Stadium anche in Champions. E anche contro il Monaco ho subito insulti ripetuti». E comunque nessuna sanzione è stata comminata dal giudice, dopo gli insulti razzisti nel derby: «Quelli non valgono, bisogna fare finta di non averli sentiti . Ma io sono orgoglioso di essere serbo. Sono più orgoglioso io di essere serbo e piuttosto anche zingaro di merda, di quelli lì (che lo hanno insultato, ndr) di essere italiani. Ma questa è l’Italia. Mi capitava anche quando giocavo. Mi spiace, l’Italia è un paese bellissimo, il più amato da me dopo la mia Serbia. In Italia voglio vivere fino a 100 anni. Ma la cultura di alcuni tifosi è un po’ così, qui. Non è un problema. Gli insulti razzisti mi fanno tirare fuori ancor più orgoglio. Reagisco sempe positivamente». Poi, sul paragone con i fatti di Fiorentina-Juventus di gennaio, con gli insulti in tv di Allegri al quarto uomo, senza conseguenze per il tecnico della Juve, a differenza di quanto capitato ora a Mihajlovic: «Io ho sbagliato e chiedo scusa. Ho la coscienza pulita. In pochi chiedono scusa. Io ho un carattere focoso e dico sempre ciò che penso, non solo un ipocrita ma leale e onesto con tutti. Se parlo divento serbo, sporco e cattivo, invece se parlano altri la cosa passa sotto silenzio. E la lista è lunga, lo dico in generale, non in riferimento ad Allegri. Vedo che in Italia ci sono due pesi e due misure: sono da 25 anni in Italia, ma io sono sempre considerato uno straniero. Io sono orgoglioso di essere serbo e zingaro di merda, ma sono anche orgoglioso di essere in Italia. So che il mondo funziona così e vado avanti per la mia strada. L’importante per me è che io posso guardarmi allo specchio al mattino, mentre altri si possono sputare allo specchio. Ma sono problemi loro non miei. Io posso guardare tutti negli occhi».

L’ANNUNCIO SU BELOTTI - Chiusura sul bomber Belotti: «E’ vero, la sua clausola rescissoria non ha limiti temporali, potrebbe essere utilizzata da un club straniero anche il 30 agosto, per esempio. Adesso parleremo con il ragazzo, che ama il Toro ed è molto riconoscente, affinché si stabilisca una data, dopo la quale la clausola non varrà più».

