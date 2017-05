Torino, Molinaro: «A Genova dobbiamo tirare fuori gli attributi»

TORINO - Tutti in ritiro da questa sera per preparare la trasferta contro il Genoa. Non è andata giù in casa granata la pesante sconfitta contro il Napoli e, alla ripresa della preparazione, mister Mihajlovic ha deciso di portare tutti in ritiro fino alla partita di domenica. "La partita col Napoli è stato uno scivolone clamoroso, anche noi non ce l'aspettavamo - commenta ai microfoni di Torino Channel Cristian Molinaro - Siamo tutti rammaricati, per questo brutto incidente di percorso, ci ricompatteremo e andremo a Genova per ritornare cazzuti, anche più del derby". Il ritiro non è dunque una punizione, ma "un di più - prosegue l'esperto terzino che ha appena rinnovato per un altro anno col Toro - per fare una bella prestazione domenica". Tanto più che "questo campionato può ancora riservare delle sorprese".

Resta il rammarico per la qualificazione in Europa, irraggiungibile ad un certo punto della stagione ed ora a pochi punti di distanza. "Con un po' più di malizia potevamo essere in quelle squadre - conclude Molinaro -. Quest'annata porrà le basi per fare meglio il prossimo anno: deve essere un punto di partenza per fare di più il prossimo anno in chiave europea".