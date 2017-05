Taglio del nastro, Torino ritrova il suo Filadelfia

TORINO - Taglio del nastro per il nuovo Filadelfia. Dopo l'anteprima di ieri, questa mattina l'inaugurazione ufficiale del nuovo impianto alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni: la sindaca di Torino Chiara Appendino, il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e del Consiglio regionale, Mauro Laus. Alla cerimonia di inaugurazione, iniziata con la benedizione di Don Riccardo Robella, ha presenziato anche la squadra del Torino al completo, applaudita dalle centinaia di tifosi presenti all'evento. Presente al taglio del nastro anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, e i vertici della Fondazione Filadelfia, proprietario del nuovo impianto che nei prossimi giorni lo affitterà al club. Calciatori e rappresentanti delle istituzioni hanno poi effettuato un tour per ammirare il nuovo impianto costruito sulle ceneri del vecchio Filadelfia, teatro dei successi del Grande Torino. La giornata proseguirà con il concerto riservato ai tifosi del Torino e a tutti gli appassionati di sport. In programma nel fine settimana un torneo di squadre giovanili.

Filadelfia, la voce del Cuore Toro: rinascono anche i tifosi granata

Fine dello scempio, i granata tornano a casa