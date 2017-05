Torino, si ripartirà nuovamente da Bormio

TORINO - Tutti in vacanza! Dopo il 5-3 al Sassuolo nel quale Sinisa Mihajlovic ha avuto dai suoi le conferme sulle qualità della squadra - e sui suoi limiti alla luce dei 3 gol subiti (non c’è stata gara del ritorno nel quale il Toro non abbia subito almeno una rete) -, il tecnico serbo ha concesso il rompete le righe al Toro. Eccezion fatta per i nazionali impegnati nelle varie competizioni, i granata godranno di più di un mese di vacanza. La data definitiva non è ancora stata comunicata, ma la squadra si ritroverà infatti la prima metà di luglio per impostare la prossima stagione. Che, come la scorsa, inizierà in Valtellina. Anche Mihajlovic, come già aveva fatto Gian Piero Ventura, ha gradito l’ospitalità ricevuta nello scorso mese di luglio a Bormio: aria pulita, lontananza dai grandi centri e strutture sportive hanno infatti indotto l’allenatore serbo ha confermare Bormio quale sede per la prima fase della preparazione. Da segnalare, in riferimento alla prossima stagione, che il campionato inizierà il 20 agosto, quindi nella stessa settimana in cui aveva già preso il via quello appeno concluso.