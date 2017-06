Torino campione d'Italia del Premio Fair Play Finanziario

TORINO - Il Torino è la società campione d'Italia del Premio Fair Play Finanziario. Il club del presidente Urbano Cairo succede alla Juventus nell'albo d'oro e potranno fregiarsi dello Scudetto FPF. La consegna del premio oggi pomeriggio, nel Salone d'Onore del Coni di Roma, con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, mentre il Torino era rappresentato dal direttore generale Antonio Comi. "Quelli che affrontiamo oggi sono temi di enorme pregio e importanza - ha detto Malagò - Temi sui quali spendiamo molte energie e che affollano la nostra agenda. E' un grande errore limitare questo dibattito al mondo del calcio: dovrebbe riguardare tutto il mondo dello sport e tutte le società sportive, perché c'è bisogno di stabilità. Per queste ragioni riconosciamo il merito di un'iniziativa come questa. Il Premio Fair Play Finanziario è uno stimolo ulteriore per approfondire temi quali l'etica e la legalità anche nel mondo dello sport. Sono convinto che dobbiamo impegnarci nel promuovere e sostenere, in ogni ambito della vita pubblica, una cultura della legalità condivisa".

