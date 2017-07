Torino, a Bormio è arrivato anche Milinkovic-Savic

BORMIO - È arrivato Milinkovic-Savic. Il giovane portiere serbo, che sarà il vice di Sirigu, ha cominciato ad allenarsi. A proposito di portieri. Nelle partitelle di ieri Sirigu è stato eccezionale confermando (ancora) il suo grande valore nonostante l'ultimo periodo al Psg infarcito di problemi con i prestiti al Siviglia prima e all'Osasuna poi. Ebbene, il nuovo numero uno granata ha sfoderato alcuni interventi prodigiosi sia con le mani sia con i piedi, sia in uscita sia tra i pali. Insomma, una conferma importantissima per Mihajlovic. Adesso nessuno pensa più ad Hart. Ma probabilmente non ci pensava neppure prima.

