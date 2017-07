Torino, invasione a Bormio: 1500 tifosi

TORINO - Anche il Toro scende in campo per la prima della stagione. Alle 17 in campo contro i dilettanti della Casateserogoredo iscritta al campionato d'eccellenza. Mihajlovic dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1. Questa la probabile formazione: Sirigu; Zappacosta, Lyanco, Moretti, Molinaro; Acquah, Baselli; Falque, Ljajic, Boyè; Belotti. Il Gallo è sempre al centro dell'attenzione: tutti tifosi sono per lui. A proposito. Nell'occasione Bormio sarà invasa dai tifosi granata che in queste ore stanno raggiungendo la Valtellina in gran numero per trascorrere il fine settimana con i granata. Si prevedono almeno 1.500 sostenitori. E tutto questo con un solo nuovo: il portiere Sirigu. Anzi, due: c'è anche il medico Tavana ma... lui non gioca. Con il timore di perdere il Gallo. Questo perspiegare quantio batte forte il vecchio cuore granata. Tutti si aspettani colpi di mercato perchè la promessa di Cairo è quella di puntare all'Europa. Sinisa aspetta. E non solo lui