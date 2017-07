Torino, primo giorno per Berenguer: mercoledì l'esordio

INVIATO A BORMIO - La prima giornata di Berenguer al Toro è stata elettrizzante, ubriacante come i suoi dribbling. Al mattino lo spagnolo ha visitato il Filadelfia ed espletato le pratiche delle visite mediche. Poi è salito subito a Bormio (attorno alle 17.30) dove ha chiesto di raggiungere subito i compagni. Aveva l'autorizzazione per andare in camera a riposare ma lui aveva fretta di conoscere il Toro. Il suo gesto è stato apprezzato da tutti, in particolar modo da Sinisa. Ha svolto la parte di preparazione atletica con il gruppo e poi è andato in palestra. In serata, in hotel, Mihajlovic gli ha spiegato alcune situazioni tecniche visto che da oggi lo impiegherà sia negli schemi sia nelle partitelle. Ed è possibile che domani lo schieri in amichevole (ore 17 contro l'Olginatese). Il giocatore, per concludere, è stato preso in consegna da Iago Falque che lo aiuterà nell'inserimento.

Berenguer: «Credo nell'Europa League»