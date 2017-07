Torino, Cairo stringe la mano a Belotti: «Non lo vendo»

BORMIO - C'è il presidente Cairo a Bormio. Seduto a bordo campo, in compagnia del dg Antonio Comi, segue l'amichevole del Toro. Prima dell'inizio del match, ad uno a uno, ha salutato i giocatori che entravano in campo con una stretta di mano e una pacca sulla schiena. Ha stretto la mano anche al "Gallo" Belotti. Un attimo, il tempo di guardarsi negli occhi e rimandare l'appuntamento, il tanto atteso faccia a faccia, in serata. Saranno ore intense e decisive per il futuro di Andrea Belotti, che intanto si è tolto la soddisfazione di sbloccare l'amichevole contro l'Olginatese segnando proprio sotto gli occhi di Cairo.

A fine partita il presidente Cairo ha parlato ai microfoni di "Sky Sport": «Non sono qui per vedere Belotti, sono venuto per la partita. Non voglio venderlo e non ho sentito il Milan. Lui ha un contratto con noi fino al 2020 e c'è una clausola: se qualcuno dovesse arrivare dall'Estero con 100 milioni e lui fosse d'accordo a quel punto non potrei fare nulla. Ma io vorrei che restasse un altro anno e anche di più. Può fare bene in vista del mondiale. Il nostro obiettivo è tenere tutti».

