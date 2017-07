Torino, giornata alle terme: sabato la presentazione

La squadra sarà presentata in piazza davanti ai tifosi: c'è grande attesa per il Gallo Belotti

BORMIO (Sondrio) - Dopo la notte di baldoria e festa in pizzeria, dopo l'incontro tra Cairo e Belotti, dopo il summit di mercato tra Cairo, Petrachi e Mihajlovic il Toro sabato riprende la preparazione. In serata (ore 21), poi, tutti in piazza per la presentazione ufficiale della squadra con il Gallo Belotti a salutare i numerosi tifosi che arriveranno da Torino per questo fine settimana all'insegna del granata.

I giocatori hanno avuto un giorno di riposo anche se il dottor Tavana (nuovo responsabile dello staff medico) ha portato la squadra alle terme per defaticare i muscoli che in questi giorni sono stati messi a dura prova dal lavoro di Sinisa. Solo il neo acquisto Berenguer al mattino è stato al campo per recuperare condizione fisica rispetto ai compagni. Sabato doppia seduta: mattino e pomeriggio. E domenica amichevole contro il Renate di Lega Pro.