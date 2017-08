Torino-Huddersfield, l'amichevole finisce 2-2

JENBACH Discreta prova delle alternative granata contro l’Huddersfield, squadra neopromossa in Premier League dopo 45 anni. Nel primo tempo Milinkovic-Savic si oppone con una bella parata a Lowe (15’), mentre alla prima autentica chance il Toro passa. L’azione, insistita, è di Edera che dall’interno dell’area di rigore infila con il sinistro alle spalle di Lossl. Esulta, l’esterno granata, per una zampata che può avvicinarlo alla conferma nel Torino. La riposta dell’Huddersfield al 36’: Avelar e Lukic non riescono a calciare lontano un pallone che termina sui piedi del liberissimo Kachunga, freddo nel battere Milinkovic-Savic. Nella ripresa, prima che i cambi dei due allenatori attorno a metà frazione stravolgano lo spartito della gara si fa in tempo a vedere il secondo gol consecutivo segnato di testa da Obi, dopo quello al Guingamp: il nigeriano trova il tempo perfetto per indirizzare alle spalle di Lossl un pallone calciato su angolo da Lukic. Pochi minuti dopo un’indecisione che ha ancora per protagonista Avelar, questa volta in concomitanza con Molinaro, porta al definitivo 2-2 di Mouniè: pure l’attaccante del Benin, che l’Huddersfield ha prelevato dal Montpellier, realizza con uno stacco aereo.