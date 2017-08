Diretta Friburgo-Torino dalle 17: le formazioni e dove vederla in tv

Nel test in Germania, Mihajlovic ritrova Belotti. Segui il match in tempo reale su Tuttosport.com

FRIBURGO - Il Torino ritrova Andrea Belotti. Nell'amichevole contro il Friburgo, in programma oggi alle 17 in Germania, MIhajlovic ritrova il centravanti, dopo il risentimento alla coscia sinistra che gli ha fatto saltare i match contro Guingamp e Huddersfield. A cinque giorni dall'avvio ufficiale della stagione, l'11 al Grande Torino la Coppa Italia contro la vincente tra Ternana e Trapani, Sinisa ha a disposizione l'ultimo test per mettere alla prova i granata.

DOVE VEDERLA IN TV - La partita sarà trasmessa in diretta su La7 e Torino Channel.

TUTTOSPORT.COM SEGUIRA' IN DIRETTA FRIBURGO-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

Friburgo (4-4-2): Schwolow; Ignjovski, Lienhart, Soyuncu, Gunter; Stenzel. Abrashi, Hofler, Frantz; Niederlechner, Petersen. All. Streich

Torino (4-2-3-1): Sirigu; Zappacosta, Bonifazi, Moretti, Barreca; Acquah, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Berenguer; Belotti. All. MIhajlovic

LE ULTIME SUL TORINO

BELOTTI RECUPERA