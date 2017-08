Friburgo-Torino 1-2, Belotti ritrova il gol e la vittoria

FRIBURGO. Un uno-due a inizio ripresa consegna al Toro la vittoria per 2 a 1 sul campo del Friburgo. Una sterzata decisa, dopo 45’ nei quali i granata sono stati chiusi nella propria metà campo dai tedeschi. La discesa di Zappacosta con prezioso assist per Berenguer, che al 5’ del primo tempo ritarda la scivolata nell’area del Friburgo è una illusione. Nei restanti 40’ della frazione iniziale i granata sono messi sotto da una squadra che Streich schiera con tante alternative ai titolari. Il Friburgo risponde già all’8’ con un tiro di Kath che, dopo aver superato lo stesso terzino destro del Torino, tira addosso a Sirigu. Al 17’ un banale errore di Berenguer, di gran lunga il peggiore tra i granata, consente una ripartenza al Friburgo che con Kleindienst va a un passo dalla rete: a togliere il pallone dalla porta è un prezioso colpo di testa sulla linea di Moretti. Ancora l’attaccante tedesco, al 38’, mette appena a lato con una girata aerea. E’ il preludio al gol che arriva al 41’ grazie a una splendida conclusione di Schuster che dai 25 metri inchioda il non incolpevole Sirigu. Due minuti più tardi è Kubler a sfiorare il palo alla destra del portiere sardo con un tiro scoccato da fuori area.

LA RIPRESA - Nella ripresa la molla che ribalta il risultato è la qualità dei singoli. Al 2’ il Toro pareggia con Iago Falque: lo spagnolo ribatte in rete un tiro di Ljajic, dopo che ad avviare l’azione è un ottimo recupero in interdizione di Benassi. Trascorrono due minuti e il Toro passa con Belotti, in gol in ogni test estivo disputato: il centravanti devia di piede un pallone calciato su angolo da Ljajic. Prima l’assistente di Smith annulla per fuorigioco, quindi l’arbitro, coadiuvato dalla VAR, convalida la rete. Al 19’ è splendida la deviazione in angolo di Sirigu su tiro di Kleindienst. Il Toro vince 2 a 1 e chiude il percorso di amichevoli internazionali con due vittorie e un pareggio.