Torino: Boyé fuori un mese, Lyanco sotto i ferri

INVIATO A FRIBURGO - Brutte notizie in riferimento a Lucas Boyé. L'argentino, rientrato sabato a Torino dal ritiro di Stans, dovrà stare fuori per almeno un mese: lesione del tendine laterale del ginocchio destro, questa la sentenza, sull'attaccante granata. Un duro colpo per Boyé, nonché un infortunio che conferma la necessità del Torino di reperire sul mercato un attaccante esterno. Questo anche per le difficoltà di ambientamento che sta incontrando Berenguer.

LYANCO SI OPERA - Questa mattina, intanto, Lyanco sarà operato alle tonsille. Con Bonifazi appena salito di categoria dopo la promozione con la Spal, e N'Koulou che soltanto oggi prenderà parte al primo allenamento con Sinisa Mihajlovic, tra l'impegno di Coppa Italia di venerdì e l'esordio in campionato a Bologna toccherà così a Rossettini e Moretti comporre la coppia di difensori centrali davanti a Sirigu.

