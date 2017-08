Torino, Mihajlovic carico: «Stiamo bene. Belotti? Grande Cairo»

L'allenatore granata ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Serie A contro il Bologna, esaltando il patron per la conferma dell'attaccante

TORINO - Eccolo, Sinisa. Alla vigilia della prima. Mihajlovic è caricato. Vuole partire bene. Ma del Bologna non si fida. «Noi stiamo bene, lavoro dello scorso anno è servito. I ragazzi si cercano e si trovano. Sarà comunque partita difficile, il Bologna in coppa è rimasto in dieci dopo pochi minuti. Quindi avranno voglia di riscattarsi ma noi vogliamo vincere. Oltretutto abbiamo calendario alla nostra portata, due sfide da vincere prima della sosta. Poi con la pausa completeremo la rosa e la metteremo a posto. Qualcuno dei nuovi non partirà dall'inizio».

BELOTTI - «Non è stato facile trattenerlo, sono arrivate offerte importanti che il presidente ha rifiutato. Senza 100 milioni non lo ha dato. Per lui all'inizio è stato difficile, poi si è caricato. E ora è contento di restare in granata. Lui è capitano e nostro bomber. Però attenzione: non mi piace che quando si parla di Toro si esalta solo Belotti. È la forza del gruppo. Io non so se al posto del presidente lo avrei ceduto. Io lo ringrazio. È stato grande. Lo ringrazio per quello che ha fatto e farà».

LJAJIC - «Importante per noi. Le responsabilità che si è preso gli hanno fatto onore. Lui è importante. Ora voglio più equilibrio. Non due campionati in casa e fuori, ma uno unico. Questo vale per tutti. E non voglio più verdere gli errori dello scorso anno, altrimenti mi arrabbio».

A BENASSI - «Le sue frasi contro? Sono rimasto un po' sorpreso dalle sue parole, io gli ho sempre detto tutto. Lui mi ha comunque scritto spiegandomi che non tutto corrisponde alla verità. Quindi sono contento. Quello che mi ha scritto è la verità. In bocca a lui e alla Fiorentina visto che lo consigliato io a Corvino».

ACQUAH - «Se decido di farlo giocare non si farà condizionare dalle voci di mercato. Lo vedo caricato e, quindi, non ci saranno problemi. A proposito: mi chiedo perchè giochiamo sempre fuori la prima del campionato? Boh, non capisco. Per fortuna queste prime amichevoli le abbiamo sempre disputate fuori casa contro squadre importanti. Quindi voglio vedere personalità e spirito».