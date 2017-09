Torino, Cairo conferma Mihajlovic: «Il rinnovo per me è automatico»

TORINO - Al termine della partita della Primavera tra Torino e Atalanta il presidente Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club, Nel pomeriggio Mihajlovic aveva avuto parole di elogio per la societù. Cairo ha confermato l'ottimo rapporto con il tecnico, nonostante il contratto in scadenza: «Non abbiamo ancora iniziato ma il rapporto è talmente buono che la considero una cosa automatica; peraltro è un contratto che contiene una possibilità di prolungamento legata all’Europa quindi in realtà non è proprio in scadenza. Ho sempre avuto molto affetto e molta simpatia per lui, poi è chiaro all’inizio ci si deve conoscere ed era al primo anno, ma il rapporto è sempre più bello e positivo».

DERBY - Sabato prossimo ci sarà il derby. Cairo però ancora non ci pensa: «Noi intanto abbiamo l’obiettivo di domani che è importante, contro una squadra comunque sia molto ben allenata e molto quadrata, che si è rinnovata ed ha preso anche giocatori di qualità ed importanti e va tenuta in grande considerazione. Poi si va ad Udine che è una trasferta comunque lontana, fredda… e poi la Juve. Però insomma prima della Juve ne abbiamo due e quindi pensiamo prima alla Samp che è una partita importante».