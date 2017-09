Torino, rivincita Ansaldi: «Rialziamoci dal derby e ripartiamo verso l’obiettivo Europa»

TORINO - Il Toro vuole lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta accusata sabato nel derby e tornare a marciare deciso verso il proprio obiettivo, più volte esplicitamente dichiarato, ovvero l’Europa. Questo è il mantra che Sinisa Mihajlovic ha ribadito anche dopo la disfatta dello Stadium, e il gruppo sembra ancora una volta sintonizzato sulle stesse frequenze del mister serbo, come testimonia il post scritto l’altra sera da uno degli ultimi arrivati, Cristian Ansaldi. L’esperto terzino argentino, la cui grande fede religiosa traspare anche nell’utilizzo dei social, ha postato su Instagram una foto dell’undici granata prima dell’ultima sfida accompagnato da questo commento: «Con la testa alta, il campionato continua e la strada è lunga. Dobbiamo continuare verso il nostro obiettivo. Il calcio ti dà sempre una rivincita». Concetto poi ribadito ai microfoni di Torino Channel: «E’ difficile rialzarsi dopo una sconfitta come quella del derby, ma noi pensiamo al nostro obiettivo. Adesso arriva il Verona: una partita che mette in palio tre punti importantissimi. Saremo chiamati ad una gara d’attacco, dovremo fare bene». Dopo sole quattro settimane all’ombra della Mole Ansaldi sembra aver superato ogni problema di ambientamento: «Sono molto felice di essere qui e al momento di essere impiegato titolare. Il Toro è una famiglia, composta da tifosi e giocatori. Si sentono la loro passione e il loro calore. Sicuramente quest’anno tutti noi daremo tutto per centrare il nostro obiettivo».

